"Bibi Perigosa", apontada como mandante dos ataques no Rio Grande do Norte, é presa no RJ

publicidade

A polícia do Rio de Janeiro prendeu Andreza Cristina Lima Leitão, de 31 anos, mais conhecida como "Bibi Perigosa", neste domingo. Ela é suspeita de ser uma das principais articuladoras dos ataques que aconteceram no Rio Grande do Norte no mês passado.

Andreza foi apreendida enquanto saia de um shopping na zona oeste da capital fluminense. Ela é considerada uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte e, segundo as investigações, liderou mais de 300 ataques na capital e na região metropolitana de Natal. A suspeita vivia escondida no Rio de Janeiro há três anos. Ainda esta semana, ela deve ser transferida para o Rio Grande do Norte.

Veja Também