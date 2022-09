BM aborda veículo e descobre R$ 16 mil em dinheiro sem procedência em Soledade

publicidade

Cerca de R$ 16 mil em dinheiro sem procedência foram apreendidos pela Brigada Militar em Soledade. O flagrante ocorreu nessa quarta-feira na rua Joaquim Cenair de Moraes, perto do acesso à BR 386, no bairro Botucaraí.

O efetivo do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq) encontrou os valores após abordar um Chevrolet Monza, com dois ocupantes, que trafegava em alta velocidade. Durante a busca pessoal e veicular, os policiais militares localizaram então os R$ 16 mil com um dos indivíduos, de 30 anos.

Com antecedentes criminais por disparo e porte ilegal de arma de fogo, desacato e homicídio, o suspeito não soube comprovar a origem dos valores. Ele foi então preso. A ocorrência foi repassada depois para a Polícia Civil.