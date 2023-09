BM apreende mais de 1,1 mil pedras de crack, outras drogas e prende seis pessoas no litoral Norte

publicidade

A Brigada Militar aprendeu mais de 1.144 pedras de crack fracionadas e outras drogas em ações realizadas no litoral Norte do Rio Grande do Sul. Na primeira delas, a BM prendeu dois homens por tráfico de drogas em Rainha do Mar, na praia de Xangri-lá, no litoral Norte, e apreendeu com a dupla 552 pedras de crack. Segundo a corporação, uma guarnição recebeu a informação que os dois utilizariam uma moto para vender as drogas. Ao identificar uma Honda/Twister, de cor preta, com dois tripulantes, os policiais deram voz para que o veículo parasse, mas o condutor não obedeceu.

A guarnição da BM seguiu em perseguição e, após breve acompanhamento da moto, conseguiu fazer a abordagem. Os dois homens, um de 18 anos e um de 21, tinham antecedentes por posse de drogas. Além das pedras de crack, a dupla ainda tinha 95 porções de cocaína, maconha, não especificado o peso, e R$ 112,00.

Tramandaí

Em Tramandaí, uma mulher, de 23 anos, foi presa com 592 pedras de crack, outras três pedras grandes da mesma droga, um tijolo de maconha, que não teve o peso revelado, uma balança de precisão e R$ 30 em espécie. Também na cidade litorânea, outra mulher, de 34 anos, estava com 20 pedras de crack e R$ 149 em dinheiro.

Terra de Areia

Em Terra de Areia, a BM prendeu um homem de 28 anos e uma mulher de 23 anos, também por tráfico de entorpecentes. Com eles foram localizadas 124 porções de cocaína e maconha, duas balanças de precisão e R$ 440 em espécie.

Veja Também