BM combate crimes violentos e tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre

O Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar deflagrou entre o final da tarde e a noite dessa quinta-feira a operação Fecha Cruzeiro, cujo foco foi o combate "aos crimes violentos letais intencionais e ao tráfico de drogas" na vila Cruzeiro do Sul e morro Santa Tereza, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre.

Houve a prisão de quatro indivíduos e também a apreensão de uma pistola calibre nove milímetros, 486 porções de crack, 306 porções de cocaína, 18 porções de maconha, entre outras drogas, além de uma motocicleta, telefones celulares e valores em dinheiro.

“Esta ação objetivou o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, bem como a saturação de área dos locais em que a disputa entre organizações criminosas tem causado insegurança na população”, informou o CPC em um comunicado.

A mobilização envolveu os efetivos do 1°BPM, do 9º BPM, do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) e Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BAvBM), entre outras unidades.

Foto: BM / Divulgação / CP