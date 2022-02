BM confirma apreensão de armas e munições na cidade de Arroio do Sal

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta quarta-feira a apreensão de três pistolas calibres 9 milímetros com 97 munições e um revólver calibre 38 com cinco cartuchos em Arroio do Sal, no Litoral Norte do RS. Houve ainda o recolhimento de touca ninja, balança de precisão e porções de cocaína, maconha e crack.

O flagrante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (2º BPAT) ocorreu na terça-feira e resultou ainda na prisão de três traficantes, sendo dois homens e uma mulher. Eles estavam em um Volkswagen Gol, que foi abordado no km 56 do ERS 389 (Estrada do Mar). Uma das armas estava no veículo e um pouco de entorpecentes.

Depois, os policiais militares foram até uma residência no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa. No local foi recolhido o restante do material.