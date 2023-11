BM de Sapucaia do Sul salva bebê durante operação

publicidade

Policiais militares do 33° BPM, de Sapucaia do Sul, realizaram o salvamento de um bebê que estava com as vias aéreas obstruídas, na manhã desta quinta-feira. A ação ocorreu durante o deslocamento para uma operação.

Os policiais observaram um veículo vindo de encontro a viatura dando sinal de alerta, quando desceu a mãe do recém-nascido pedindo socorro, pois o menino não respirava.

O Soldado Borges prontamente realizou a manobra de Heimlich na criança, que após os procedimentos tornou a respirar, sendo encaminhado posteriormente ao Hospital Municipal Getúlio Vargas.

Nesta manhã de quinta-feira (9/11) policiais militares do 33° BPM realizaram o salvamento de um bebê que estava com as vias aéreas obstruídas, ação ocorreu durante o deslocamento para uma operação. pic.twitter.com/I8c6yyTORe — Brigada Militar _ Comando Metropolitano (CPM) (@bmmetropolitano) November 9, 2023

