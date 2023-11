BM desarticula quadrilha após assalto a filho de deputado no Centro de Porto Alegre

publicidade

O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT) utilizou as redes para agradecer o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) pela captura de um grupo criminoso na Capital. A manifestação decorre de uma ação dos soldados que recuperou o celular do filho do político, roubado na segunda-feira, prendendo também um trio que mantinha um esquema de roubo e receptação. "A agilidade da Brigada levou à desarticulação de uma quadrilha que vinha atuando há semanas no Centro de Porto Alegre", destaca o comunicado.



De acordo com o boletim da ocorrência, a vítima, de 12 anos, foi alvo de um assalto na rua Duque de Caxias. Informados pelo serviço de inteligência sobre as características do criminoso, os militares utilizaram o sinal de GPS do aparelho e abordaram o suspeito dentro de um táxi, na Avenida Júlio de Castilhos, momentos após ele ter vendido o celular roubado. O homem de 37 anos já possuía antecedentes por ameaça, tráfico de drogas, furto, roubo, entre outros.



Em um segundo momento, através da análise de câmeras de monitoramento, os policiais localizaram outros dois homens, de 29 e 39 anos, dentro de uma loja no Camelódromo. A dupla, que tinha antecedentes por roubo e receptação, havia acabado de comprar o aparelho roubado. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia, onde acabaram sendo enquadrados como suspeito e testemunha do caso.



O deputado gaúcho expressou agradecimento público pela ação da BM. Ele relatou que o filho foi assaltado próximo ao colégio onde estuda, destacando ainda a eficiência dos brigadianos para o desfecho da ocorrência.



Leia a nota do deputado Pompeo de Mattos:



Nota de Agradecimento à Brigada Militar

Gostaria de expressar minha profunda gratidão e apreço à Brigada Militar pelo seu excepcional trabalho e dedicação. Na manhã desta segunda-feira, meu filho foi vítima de um assalto próximo ao colégio onde estuda, na Rua Duque de Caxias. Felizmente, a perda foi apenas material, tendo sido levado apenas o seu celular.

Imediatamente após o incidente, registramos um boletim de ocorrência, e a Brigada Militar agiu prontamente. Graças à eficiência e ao comprometimento da equipe, foi possível rastrear o aparelho rapidamente. Utilizando as imagens de câmeras de segurança do centro, a Brigada Militar não só identificou o assaltante, mas também dois receptadores, resultando na prisão de todos em flagrante.

A altivez e agilidade da Brigada levou à desarticulação de uma quadrilha que vinha atuando há semanas no centro de Porto Alegre. Minha família e eu estamos imensamente agradecidos à Brigada Militar, em especial às guarnições do 9º BPM, incluindo o Sargento Alderi, Sargento Xavier, e os Soldados Martin, Dall Asta, Alt, Queiroz, Cruz e Salvadé, por sua rápida resposta e ação decisiva.

Vocês são verdadeiros heróis da comunidade. Obrigado pela incansável dedicação de todos.