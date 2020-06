BM intercepta entrega de cerca de quatro quilos de maconha em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar interceptou na manhã deste sábado a entrega de um carregamento de maconha que abasteceria as bocas de fumo no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. Cerca de quatro quilos da droga foram apreendidos pelo efetivo do 1º BPM após abordar um Volkswagen Gol, de cor preta, que chegava no Beco das Flores. O entorpecente estava no porta-malas do veículo. Um traficante foi preso em flagrante pelos policiais militares. Um aparelho celular também foi recolhido durante a ação do 1º BPM.

Serra

Em Caxias do Sul, o 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) apreendeu em torno de 650 porções de crack na rua Valdemira Raymundi, no bairro Montes Claros, no final da noite de sexta-feira. Os policiais militares recolheram ainda abraçadeiras de nylon e uma balança de precisão. Um traficante foi detido.