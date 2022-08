BM pede prisão de policiais suspeitos do desaparecimento de jovem em São Gabriel

publicidade

A Brigada Militar (BM) solicitou a prisão preventiva de três policiais militares envolvidos no desaparecimento de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, cujo corpo foi localizado na tarde desta sexta-feira em um açude na localidade de Lava Pés. O jovem estava desaparecido há uma semana em São Gabriel depois de uma abordagem da BM. Além dessa medida cautelar, Os PMs envolvidos, um sargento e dois soldados, tinham 16 anos, 15 anos e 6 anos de serviços da corporação. Eles foram afastados e estão agregados, ou seja, estão à disposiçao do inquérito para apurar as causas e responsabilidades do caso.

A informação do pedido de prisão foi confirmada pelo comandante geral da BM, coronel Claudio dos Santos Feoli, o corregedor-geral da BM, coronel Vladimir Luís Silva da Rosa, e o secretário de Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, em entrevista coletiva. Ainda conforme Feoli, "tratam-se de um sargento e dois soldados". Eles foram afastados de seus cargos, tiveram suas armas recolhidas e estão agregados. De acordo com a investigação, a agregação se dá para não atrapalhar o controle da apuração dos fatos no inquérito policial instaurado. O resultado deve ficar pronto em trinta dias.

Os três também tiveram seus celulares apreendidos. "A instituição não coaduna com erros de procedimentos", ressaltou Feoli. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público estão acompanhando o caso ao lado da BM.

Morador de Guaíba, o jovem Gabriel Marques Cavalheiro estava na cidade para cumprir o serviço militar obrigatório em São Gabriel. As informações apontam que o jovem foi abordado na avenida 7 de Setembro, no bairro Independência, pelos três policiais militares na viatura. Depois não foi mais visto até ser encontrado em um açude nesta sexta-feira.

