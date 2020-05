BM prende dois traficantes com R$ 25,5 mil em Novo Hamburgo

publicidade

A Brigada Militar efetuou a apreensão de R$ 25,5 mil em dinheiro oriundo do tráfico de drogas, possivelmente ligado a uma facção criminosa, durante ação deflagrada na noite de domingo em Novo Hamburgo. Houve ainda o recolhimento de cerca de 4,7 quilos de maconha.

O efetivo do 3º BPM realizava patrulhamento no bairro Canudos quado abordou um Citroën C4 na rua Bruno Werner Storck. Na revista foi então encontrada a quantia em valor com os dois ocupantes do veículo. Em seguida os policiais militares foram até um apartamento no bairro Santo Dumont, onde localizaram a droga e uma capa de colete da Brigada Militar. Os dois indivíduos foram presos em flagrante.

Já na madrugada desta segunda-feira (04/05), uma outra ação do 3º BPM havia detido dois indivíduos na rua Floradora, no bairro Roselandia. No local fica um conhecido ponto de venda de drogas. A dupla, que foi detida, estava em um Volkswagen Gol. Dinheiro, maconha e crack foram apreendidos.

Gravataí

Em Gravataí, o 17º BPM flagrou na manhã desta segunda-feira quatro traficantes na rua Regência, no bairro Natal. Com o quarteto, os policiais militares recolheram 15 pinos de cocaína, um frasco de ocitocina, quatro comprimidos de cabergolina, diversas seringas, 11 cartuchos deflagrados de calibres 45 e 44, um total de R$ 464,00 em dinheiro e um celular.