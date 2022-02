BM prende homem por tentar jogar drogas e bebidas para dentro de presídio em Passo Fundo

publicidade

Um homem foi preso e três menores de 18 anos apreendidos, em Passo Fundo, nesta sexta-feira, enquanto tentavam arremessar cocaína, energéticos e cachaças para dentro do presídio da cidade. Abordados pela Brigada Militar na Rua B, no bairro Petrópolis, eles tiveram as mochilas revistadas e foi constatado o crime.

O homem, que não teve a identidade divulgada, confessou que a intenção era jogar tudo para dentro do Presídio Regional de Passo Fundo. A polícia foi até a casa do suspeito e encontrou mais uma quantidade de maconha e bebidas. A ideia era embalar todo os itens com plástico para serem jogados ao pátio da casa prisional.