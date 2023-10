BM prende sete traficantes após tiroteio na Lomba do Pinheiro, na zona Leste de Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar confirmou, nesta sexta-feira, a prisão de sete traficantes no bairro Lomba do Pinheiro, na zona Leste de Porto Alegre. Segundo a corporação, houve troca de tiros durante a ação, mas ninguém ficou ferido.

O boletim da ocorrência destaca que policiais militares do 19° BPM foram acionados através de uma denúncia anônima, relatando a presença de homens armados, dentro de um imóvel na rua Alfredo Torres de Vasconcelos. Quando chegaram no local, segundo o registro, os soldados foram alvejados e revidaram os disparos.



Após a troca de tiros, os criminosos acabaram se rendendo e foram presos. Foram apreendidas seis pistolas, 256 munições, quase R$ 2 mil em espécie, celulares e uma replica da farda do Exército Brasileiro, além de 150 comprimidos de ecstasy e porções de crack e maconha.



Os presos são homens, com idades entre 29 e 41 anos. Todos eles tem antecedentes por tráfico, porte ilegal de armas, roubo, furto, lesão corporal, entre outros. Um deles, um criminoso de 32 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto. O preso de 41 anos também estava em situação de foragido da Justiça.