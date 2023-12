BM recebe 433 novos soldados para curso de formação em Porto Alegre, Montenegro e Osório

publicidade

O Curso Básico de Formação Policial Militar recebeu mais 433 soldados. Os novos alunos vão ser transferidos para as Escolas de Formação e Especialização de Soldados e Sargentos da Brigada Militar. As turmas serão distribuídas em três estabelecimentos, localizados nas cidades de Porto Alegre, Montenegro e Osório.



O curso de formação visa preparar os militares que vão integrar as forças de segurança. As disciplinas englobam direitos humanos, armamento, munição, aula de tiro, defesa pessoal, sistemas de segurança pública e fundamentos jurídicos da atividade policial. A carga-horária é de 1,630 mil horas.



Ao todo são 175 alunos no polo de Porto Alegre, 138 em Montenegro e 120 em Osório. Desses, 55 são mulheres.



A formatura das turmas deve ocorrer entre o final de agosto e início de setembro. "Ao final do período, os alunos-soldados vão estar prontos para garantir a segurança e proteger a comunidade gaúcha", afirmou o comandante-geral da BM, coronel Claudio dos Santos Feoli.