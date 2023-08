BM recupera veículo e prende criminoso em Farroupilha

publicidade

A Brigada Militar prendeu, na madrugada desta quarta-feira, em Farroupilha, um homem de 47 anos por receptação e posse de entorpecentes. Uma equipe da Força Tática foi informada pela sala de operações que um veículo Volkswagem Gol, que havia sido furtado, se deslocava pela ERS 122, no sentido Caxias do Sul a Farroupilha.

Os policias militares fizeram abordagem e confirmaram que o automóvel tinha sido furtado. Os policias também encontraram quatro porções de crack no bolso do condutor. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Hospital Beneficente São Carlos para laudo e à delegacia de polícia para registro. O veículo foi removido ao depósito do Detran.