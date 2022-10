BM reforça policiamento após tiroteio deixar três mortos em São Leopoldo

publicidade

A Brigada Militar reforçou o policiamento em São Leopoldo, no Vale do Sinos, depois que três pessoas foram mortas na noite da última sexta-feira na rua Isaura Maia, bairro Santos Dumont. Eles são dois homens de 40 e 24 anos, mais uma mulher de 28 anos. Conforme a BM, os homicídios têm relação com dívidas do tráfico de drogas, e negou que tenha relação com a tentativa de tomada de território por parte de organizações criminosas rivais.

Ainda um outro homem, de 25 anos, ficou ferido com disparos de arma de fogo nas costas e perna. O homem de 24 anos e a mulher morreram no local do crime, e o indivíduo de 40 anos chegou a ser encaminhado com vida à UPA Scharlau, mas não resistiu. Depois do crime, outro homem de 25 anos suspeito de participação na chacina foi preso em Esteio, também na região Metropolitana. Ele usa tornozeleira eletrônica, e estava em um Fiat Palio, veículo semelhante ao descrito por testemunhas como utilizado no crime.

Conforme relatos, suspeitos chegaram ao local, efetuaram disparos e fugiram. Com o suspeito preso, foram apreendidas duas pistolas, uma calibre 380 e outra 9 milímetros, além de 74 munições. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Canoas por porte ilegal de armas de fogo. Uma perícia será realizada para verificar onde ele esteve, com base no resultado da análise da tornozeleira.

Em nota, a BM afirmou que outros suspeitos também estão sendo procurados. “A Brigada Militar trata o ocorrido como um fato isolado e segue com ações fortes no combate a criminalidade no município, da mesma forma que está trabalhando em sintonia com a Polícia Civil para elucidar os homicídios ocorridos e que todos os envolvidos sejam presos”, disse a polícia.