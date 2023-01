Bombeiros combatem chamas em equipamento de transporte de cargas na BR 386, em Montenegro

publicidade

O trânsito no km 414 da BR 386, sentido interior-capital, no município de Montenegro, ficou interrompido no começo da tarde desta segunda-feira por conta de um incêndio em um equipamento de transporte de cargas no acostamento da pista. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e funcionários da CCR Viasul, concessionária que administra a rodovia, trabalhavam para debelar as chamas. Uma longa fila de carros se formou na via. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o semirreboque estava vazio. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão apuradas.