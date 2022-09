Bombeiros encontram fragmentos humanos em Brumadinho

publicidade

O Corpo de Bombeiros encontrou, nesta sexta-feira, um colete e uma blusa com segmentos ósseos em seu interior, no dia 1.324 da Operação Brumadinho. A Polícia Civil foi acionada e recolheu o material para análises no IML (Instituto Médico Legal ), em Belo Horizonte.

Desde o rompimento da barragem, em 25 de janeiro de 2019, quando 270 pessoas morreram, 266 pessoas já foram localizadas, restando quatro. Os novos segmentos podem ser dos desaparecidos ou de vítimas já encontradas, as chamadas joias.

Segundo os bombeiros, no total, o conjunto tem 60 fragmentos humanos, incluindo parte de uma mandíbula, o que pode facilitar na identificação. Para localizar os materiais, os militares precisaram fazer buscas manuais, num ponto conhecido como Ferteco 2, abaixo da área administrativa.

"O encontro nesta data, independente do resultado final, valida a estratégia utilizada, o trabalho conjunto e, principalmente, a dedicação de todos os envolvidos, nas diversas fases, que já resultaram na localização de 266 vítimas, restando ainda 4 jóias desaparecidas", informou, por meio de nota, o Corpo de Bombeiros.

Buscas

As buscas às joias desaparecidas envolvem, semanalmente, ao menos 29 militares. Em toda área, são aproximadamente 110 equipamentos e maquinários, junto às cinco Estações de Buscas à disposição da Operação. "Apesar da importância da localização, não podemos afirmar que trata-se de nova identificação, o que será confirmado após os trabalhos de perícia realizados pela PC", acrescentou os bombeiros. Desde o rompimento da tragédia, o caso está na Justiça, mas ninguém foi condenado, o que provoca revolta das famílias das 270 vítimas.