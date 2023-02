Bombeiros localizam corpo de homem afogado em Dilermando de Aguiar

publicidade

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, com apoio de colegas São Pedro do Sul, resgataram, neste domingo pela manhã, o corpo de homem que havia desaparecido em pescaria no município de Dilermando de Aguiar, região central do Estado.

Anestron Oliveira da Silva, 47 anos, estava com o irmão, no sábado, em um açude na fazenda Sossego Real, entre as localidades de Campo da Pedra e Pau Fincado. Ao tentar jogar a rede de pesca, foi levado pelas águas. “Ele pediu socorro e tentei salvá-lo, mas sem sucesso”, afirmou o irmão aos bombeiros.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Santa Maria onde passará por exame de necropsia.

Anestron era natural da cidade de Formigueiro. Ainda não há informações sobre seu velório e sepultamento.