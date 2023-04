Bope detona explosivo de uso militar levado por homem ao Batalhão da BM em Gravataí

publicidade

A comunidade de Gravataí viveu momentos de tensão nesta segunda-feira, quando um artefato explosivo foi levado até o 17⁰ Batalhão de Polícia Militar, no Centro da cidade. Um homem teria encontrado o artefato próximo de sua residência, na região central, e decidiu levar o objeto em seu veículo até a sede da Brigada Militar. Conforme o comandante do 17⁰ BPM, tenente coronel Bueno, o artefato era de uso militar. "É material antigo de uso das Forças Armadas que acabou, não sei de que forma, se extraviando", disse.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado, além do Corpo de Bombeiros e do Samu, conforme o protocolo para casos de suspeita de bomba. O artefato foi detonado em um local ermo do município pelo Bope. Uma ocorrência foi registrada pela BM e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O tenente coronel Bueno aconselha a população a evitar manusear objetos suspeitos e acionar a polícia nesses casos, por meio do telefone da BM, 190.