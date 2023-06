Brasileiro condenado por homicídio é extraditado pelo Uruguai

publicidade

Um brasileiro condenado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo foi extraditado pelo Uruguai em uma operação conjunta com a Polícia Federal brasileira, nesta quinta-feira. O indivíduo, de 41 anos, foi entregue pela Interpol uruguaia aos policiais federais brasileiros na região de fronteira de Aceguá e posteriormente transportado de avião até Porto Alegre, onde será cumprida sua pena de 17 anos e 4 meses de reclusão.

O preso, que estava foragido, foi capturado no Uruguai por envolvimento em um furto e cumpriu pena até maio de 2023. Ele permaneceu detido no país vizinho porque seu nome constava na lista de captura internacional - Difusão Vermelha - da Interpol, devido às suspeitas das autoridades brasileiras de que ele teria fugido para o exterior.

O crime pelo qual o extraditado foi condenado ocorreu em 3 de abril de 2009, em Canoas. Segundo informações, ele teria cometido o homicídio mediante o pagamento de cinco mil reais, e a vítima seria uma devedora de traficantes de drogas.

A operação de extradição contou com a participação da Delegacia de Polícia Federal em Bagé, o Núcleo de Cooperação Internacional e o Núcleo de Operações da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, a Coordenação-Geral de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal e a Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil. O preso foi entregue no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, em Porto Alegre, e ficará à disposição da Justiça do Rio Grande do Sul.