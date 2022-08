Briga entre cunhados acaba em morte em Arvorezinha

publicidade

Após uma discussão na tarde deste sábado, um homem foi morto com golpe de faca em Linha Torres Gonçalves, interior de Arvorezinha, no Vale do Taquari. Segundo a polícia, dois cunhados brigaram durante a carneação de um porco e o envolvido que estava com a faca de corte fez o ataque sobre Valdomiro Dias de Lima, de 60 anos, atingido no tórax.

Conforme relatos de conhecidos, os dois eram amigos, mas, depoimentos são conta de que o consumo excessivo de bebida alcoólica pode ter contribuído para acirrar os ânimos e resultado na morte. O autor do crime, irmão da esposa da vítima, fugiu de carro após o fato e a Brigada Militar da região realiza buscas.