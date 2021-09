Brigada Militar aborda veículo com R$ 32 mil em cocaína na ERS 474, em Santo Antônio da Patrulha

publicidade

A Brigada Militar anunciou nesta quinta-feira a apreensão de cerca de R$ 32 mil em cocaína durante uma ação em Santo Antônio da Patrulha. O flagrante ocorreu na quarta-feira no km 01 da ERS 474, no bairro Veloso.

A Força Tática do 8º BPM abordou um Renault Sandero que retornava da Região Metropolitana de Porto Alegre. No porta-luvas do carro, os policiais militares encontraram um malote com 626 pinos de cocaína. Um telefone celular foi recolhido. O motorista, de 37 anos, foi preso.

Já em Capão da Canoa, a Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) apreendeu 535 pedras de crack na rua Um, no bairro Vale Verde. Um traficante, de 36 anos, foi detido. Houve ainda o recolhimento de duas porções de maconha e R$ 437,00 em dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes.