Brigada Militar acaba com aglomeração em festa dentro de boate em Canoas

Uma festa com aglomeração foi interrompida pela Brigada Militar na madrugada desta sexta-feira em Canoas. Acionados após denúncia anônima, o efetivo do 15º BPM flagrou a concentração de cerca de 80 pessoas em uma boate, na modalidade swing, no bairro Igara. A multidão foi identificada e dispersada.

Diante do desrespeito às medidas sanitárias devido à pandemia do novo coronavírus, os policiais militares confeccionaram um termo circunstanciado para o proprietário do estabelecimento por descumprimento do decreto estadual sobre as medidas de combate à Covid-19. Houve a constatação ainda de que o estabelecimento tinha alvará para funcionamento de atividades relativas a um motel.