Brigada Militar acaba com festa que reunia cerca de 200 pessoas em Gravataí

O efetivo do 17º BPM acabou com uma aglomeração de cerca de 200 pessoas, sobretudo jovens, na madrugada deste domingo em Gravataí. A operação Silêncio na Cidade da BM flagrou uma festa de grande proporção na rua Iraí, no bairro Salgado Filho.

Os policiais militares constataram a multidão reunida em via pública e desrespeitando sobretudo o decreto municipal que regula a realização de eventos durante a pandemia do novo coronavírus.

O organizador da festa, de 33 anos, foi identificado. Na residência dele que servia de sede para a festa, os policiais militares do 17º BPM apreenderam duas porções de maconha e R$ 1.471,00 em dinheiro. A quantia é oriunda da cobrança de ingresso para o evento. Houve a lavratura de Termo Circunstanciado para o organizador, sendo encerrado o evento.