Brigada Militar apreende 124 quilos de maconha na ERS 406, em Nonoai

publicidade

A Brigada Militar prendeu um traficante com 124 quilos de maconha em Nonoai. O flagrante ocorreu na noite dessa segunda-feira na ERS 406. A BM recebeu informações recebidas da Polícia Civil de Santa Catarina de que um Ford Ka estava se aproximando do município com a droga.

Os policiais militares se posicionaram então de forma estratégica na rodovia e efetuaram a abordagem do veículo, que já vinha sendo acompanhado pelos policiais civis catarinenses.

Durante as buscas no veículo, o carregamento de entorpecente foi localizado. O condutor do carro, de 29 anos, foi detido. Ele estava inclusive com mandado de prisão em aberto. Por sua vez, o carro constava como furtado/roubado.