Brigada Militar apreende 133 quilos de maconha em Caxias do Sul

publicidade

A Brigada Militar realizou a apreensão de 133 quilos de maconha, em Caxias do Sul. A ação ocorreu nesta quinta-feira após denúncia.

Policiais militares da Força Tática do 12° Batalhão de Polícia Militar receberam informações sobre uma grande quantidade de drogas em uma casa no bairro Reolon. Durante as buscas foram localizados 178 tijolos de maconha, totalizando 133 quilos. Não havia ninguém no local.