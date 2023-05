Brigada Militar apreende 252 quilos de maconha e skank em Passo Fundo

publicidade

A Brigada Militar apreendeu um carregamento de cerca de 252 quilos de maconha e skank na noite dessa quarta-feira em Passo Fundo. O flagrante foi realizado pela Força Tática do 3º RPMon.

Quatro traficantes foram presos na ação ocorrida na rua Castanho da Rocha. Inicialmente, os policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de violência doméstica em uma residência.

No local indicado, durante contato com a possível vítima, um forte odor característico dos entorpecentes foi sentido. Nas buscas, o efetivo do 3º RPMon localizou os tabletes embalados da droga e outros sendo preparados. Houve então a prisão de um casal de moradores e mais dois cúmplices na casa. A ocorrência foi encaminhada depois para a Polícia Civil.

Veja Também