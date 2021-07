Brigada Militar apreende 53,3 quilos de maconha em Novo Hamburgo

publicidade

A Brigada Militar apreendeu 53,3 quilos de maconha na noite de sexta-feira em Novo Hamburgo. O flagrante ocorreu na rua Alegrete, no bairro Boa Vista. Dois traficantes foram presos.

Durante a operação Hoplitas, a Força Tática do 3º BPM recebeu a denúncia de que um veículo roubado estaria em uma oficina de chapeação. No local, os policiais militares acabaram encontrando a droga, distribuídas em tijolos de cor roxa e azul, dentro de uma caixa e de um automóvel.

Além do entorpecente, a ação resultou ainda no recolhimento de R$ 1.594,00 em dinheiro e duas balanças de precisão. Os dois indivíduos no estabelecimento, de 21 e 22 anos, foram detidos e encaminhados para a Polícia Civil.