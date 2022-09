Brigada Militar apreende 80 quilos de maconha no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar apreendeu cerca de 80 quilos de maconha durante as ações de combate à criminalidade, em especial tráfico de drogas e homicídios, em Porto Alegre. Na noite dessa terça-feira, o efetivo da Força Tática do 1ºBPM atuou no bairro Santa Tereza.

Com um trabalho de inteligência, os policiais militares souberam que um Peugeot seria utilizado para transporte de drogas na região. Nas buscas, o veículo foi localizado e abordado na avenida Moab Caldas.

Com o recolhimento de 108 tijolos de maconha, pesando 80 quilos, os dois ocupantes do carro foram presos em flagrante. A ocorrência foi registrada depois na 3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (3ª DPPA) da Polícia Civil.

“Essas ações que foram estabelecidas desde o início do mês de setembro, para conter essas disputas entre facções na área do complexo da vila Cruzeiro, consistem em barreiras, saturações de área, incursões, abordagens a veículos e pessoas”, explicou o comandante do 1º BPM, tenente-coronel Alexander Pereira Cardozo.Ele observou que observou que um dos objetivos é saber quem é morador ou não e que “está ali para cometer delitos”.

“Temos obtido êxito com outras apreensões e prisões. Seguimos nesta operação para que a gente possa acabar com essas disputas e devolver à sensação de tranquilidade”, acrescentou o tenente-coronel Alexander Pereira Cardozo.