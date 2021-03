Brigada Militar apreende armamento e munição em Viamão

publicidade

A Brigada Militar apreendeu armamento e munição com criminosos na madrugada desta sexta-feira em Viamão. No bairro São Tomé, a Força Tática do 18º BPM flagrou um trio de indivíduos portando três pistolas calibres 9 milímetros com 120 cartuchos e nove carregadores. Houve ainda a apreensão de uma espingarda calibre 12 com 65 balas, além de um giroflash, uma balança de precisão, quase 60 gramas de cocaína, algumas pedras de crack, duas facas, três telefones celulares, uma máquina de cartão, um par de luvas e um veículo com as placas adulteradas que estava em ocorrência de roubo.



Já no bairro Santo Onofre, os policiais militares detiveram um homem que tinha uma espingarda calibre 12 com cinco cartuchos, uma pistola calibre 9 milímetros com 13 munições, um total de 323 porções de maconha, 305 pedras de crack, 83 pinos de cocaína, dois radiocomunicadores e uma quantia em dinheiro.