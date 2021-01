Brigada Militar apreende armamento e munição no Campo da Tuca, em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar apreendeu armamento e munição durante uma incursão no Campo da Tuca, na vila João Pessoa, no bairro Partenon, em Porto Alegre. O efetivo do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) da Brigada Militar abordou e prendeu dois criminosos na rua A, na noite de quinta-feira. Ambos têm extensas fichas de antecedentes.

Com eles, os policiais militares recolheram duas pistolas calibres 9 milímetros com dois carregadores e 28 munições, sendo que uma é de fabricação israelense. A tropa do 1º BPChq apreendeu ainda uma espingarda automática calibre 12 com 18 cartuchos, uma pistola de calibre 380 com carregador e duas munições, além de R$ 260,00 em dinheiro oriundo do narcotráfico. Todas as armas tinham numerações suprimidas para impossibilitar a identificação da origem delas.

Em outra ação realizada desta vez no bairro Nonoai, os policiais militares do 1ºBPChq, acompanhados de um cão farejador, flagraram um integrante de facção, menor de idade, com uma pistola calibre 380 e 15 munições dentro de uma bolsa. O flagrante ocorreu na rua Octávio de Souza, na esquina com a alameda B, na vila Cantão.

BALANÇO

Em 2020, o 1º BPChq efetuou 513 prisões e apreendeu 5.569 munições, 189 armas, dez fuzis, 603,34 quilos de drogas e R$ 203.096,38 em dinheiro.