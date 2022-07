Brigada Militar apreende arsenal após confronto no bairro Mathias Velho, em Canoas

publicidade

A Brigada Militar apreendeu arsenal após confronto no final da noite dessa segunda-feira no bairro Mathias Velho, em Canoas. Na rua Índio Sepé, o efetivo do 15º BPM averiguava uma denúncia anônima de que uma residência era usada como depósito por uma facção criminosa. Ocupantes de um Ford Fiesta, de cor prata, passaram pelo local e atiraram contra os policiais militares, que efetuaram o revide. No tiroteio, os bandidos conseguiram fugir e não foram encontrados apesar das buscas na região.

Na casa suspeita, os policiais militares do 15º BPM localizaram dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, duas espingardas sendo uma desmontada, um revólver e 11 carregadores dos quais um alongado e outro do tipo caracol. Houve ainda o recolhimento de 265 munições, um quebra-chamas que atenua o clarão do disparo e melhora o controle do recuo da arma, um tripé de suporte de arma, um laser para mira, um bloqueador de sinal, um sistema de giroflash com sonoridade, um rádio comunicador, uma lâmpada de câmera, duas máscaras de borracha, um caderno de anotações, mais de três quilos de maconha, uma placa balística, dois telefones celulares e R$ 982,00 em dinheiro.

Na ação, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da Polícia Civil, em Canoas.