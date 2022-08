Brigada Militar apreende arsenal de armas e munições em Triunfo

publicidade

A Brigada Militar apreendeu, na manhã desta quarta-feira, uma farta quantidade de armas em Triunfo, na localidade de Barreto. Em uma área do narcotráfico, a Força Tática do 5º BPM, com apoio do canil do 12º BPM, recolheu 18 armas de fogo de diversos calibres e 3 mil munições, além de cinco rádio comunicadores, sete telefones celulares, dois pares de algemas, um simulacro de arma de fogo e cerca de R$ 5,1 mil em dinheiro, entre outros materiais. Além disso, duas pessoas foram presas.

O setor de inteligência do 5º BPM monitorava a movimentação de um ponto de tráfico de drogas, conforme denúncias da comunidade. O local era frequentado por indivíduos que recentemente teriam ameaçado policiais militares que atuam na cidade de Triunfo.

Ao avistar os indivíduos denunciados em via pública, os policiais militares efetuaram a abordagem de três suspeitos, sendo que um deles seria o gerente da boca de fumo. Duas pistolas municiadas foram apreendidas. Em outros dois locais, o efetivo do 5º BPM encontrou o restante do material.