Brigada Militar apreende artefatos explosivos, armas, munições e drogas em Porto Alegre

A Brigada Militar apreendeu artefatos explosivos, armas, munições e drogas em Porto Alegre. Na noite desse domingo, o efetivo do 1º BPM efetuou a abordagem e prisão de um suspeito na vila Ecológica, no bairro Cristal, na zona Sul da Capital.

Houve a apreensão de uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre nove milímetros e um revólver calibre 38, além de 23 munições. Os policiais militares recolheram ainda cerca de 1,1 quilo de maconha, 236 gramas de crack, 20 gramas de cocaína e R$ 291,00 em dinheiro.

Próximo ao local da prisão foram localizadas e apreendidas duas granadas de fragmentação. Diante do fato, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Brigada Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) foram acionados, sendo os artefatos explosivos removidos com segurança.

Foto: BM / Divulgação / CP