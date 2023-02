Brigada Militar apreende cerca de 100 quilos de drogas na RSC 480, em Goio-Ên

publicidade

Cerca de 100 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, foram apreendidos na noite dessa quarta-feira pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e Batalhão Fazendário da BM no km 01 da RSC 480, em Goio-Ên, no limite com Santa Catarina. O carregamento de entorpecente estava sendo transportado na carroceria de um caminhão Mercedes-Benz Atego, com placas de Bento Gonçalves.

O flagrante ocorreu durante a operação Pulso Forte. Vindo de Cascavel, no Paraná, o veículo tinha Passo Fundo como destino final. Os policiais militares encontraram 52 tabletes de maconha, 40 tijolos de crack e 20 tijolos de cocaína. O motorista foi preso por tráfico de entorpecentes e encaminhado para a Polícia Federal em Passo Fundo.