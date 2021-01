Brigada Militar apreende cerca de 445 pinos de cocaína no bairro Augusta, em Viamão

publicidade

A Brigada Militar divulgou a apreensão de cerca de 445 pinos de cocaína e de dez pacotes contendo milhares de eppendorfs vazios em Viamão. A ação do 18º BPM começou ainda na quarta-feira e foi realizada no bairro Augusta. Houve ainda o recolhimento de dez porções de maconha, um telefone celular e mais de R$ 500,00 em dinheiro oruindo do tráfico de drogas.

O efetivo do 18º BPM realizava o patrulhamento na região quando efetuou a abordagem de suspeito. Além de carregar os entorpecentes, os policiais militares constataram que o indivíduo encontrava-se na condição de foragido. O criminoso foi conduzido para a Polícia Civil.