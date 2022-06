Brigada Militar apreende cerca de 95 quilos de maconha no Vale do Rio dos Sinos

publicidade

A Brigada Militar apreendeu um carregamento de cerca de 95 quilos de maconha em São Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos. O flagrante ocorreu na noite dessa terça-feira no bairro Campestre, após uma ação do 25º BPM na região.

Durante a realização de barreiras voltadas ao combate a roubo de veículos e a repressão de outros crimes, os policiais militares desconfiaram de um Chevrolet Vectra na rua Marcelino Ramos, estrada de acesso ao Morro do Paula.

O motorista do veículo fugiu da abordagem e foi em direção a uma área de mata. Após uma breve perseguição, o suspeito desembarcou do carro e continuou a fuga a pé, não sendo mais localizado apesar das buscas.

No automóvel abandonado, o efetivo do 25º BPM encontrou 144 tijolos de maconha que pesaram em torno de 95 quilos. Na mesma região foi abordado depois um Hyundai HB20, usado no transporte por aplicativo, cuja passageira teria recebido uma ligação para buscar o indivíduo que estava escondido no mato.