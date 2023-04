Brigada Militar apreende R$ 29,1 mil em dinheiro com traficante em Rio Grande

publicidade

A Brigada Militar encontrou aproximadamente R$ 29,1 mil em dinheiro com um traficante em Rio Grande. O efetivo do 5° Batalhão de Polícia de Choque (5º BPChq) apreendeu ainda 740 gramas de maconha, 33 gramas de crack, um revólver 38 com cinco munições e duas balanças de precisão.

O flagrante ocorreu na noite dessa sexta-feira no bairro Cidade de Águeda. Durante patrulhamento tático motorizado em uma área conhecida por diversos crimes letais intencionais, os policiais militares visualizaram um homem em atitude suspeita. Ao efetuar a abordagem e busca pessoal, o material ilícito foi localizado.

Em outra ação na cidade, a equipe da Força Tática do 6° BPM realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes, no bairro Henrique Pancada. Porções de crack e dinheiro foram apreendidas com o suspeito.