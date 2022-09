Brigada Militar apreende submetralhadora e frustra possível atentado na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Horas antes do confronto que deixou três mortos na Orla do Guaíba, o efetivo do 1º BPM havia apreendido uma submetralhadora, um revólver e um simulacro no bairro Medianeira. Os policiais militares abordaram suspeitos em uma moto em situação de furto/roubo, após relatos de disparos de arma de fogo na região. Houve ainda o recolhimento de 17 munições e de um telefone celular.

A Brigada Militar acredita ter frustrado um possível atentado que ocorreria na zona sul de Porto Alegre. “Esta pronta resposta é decorrente do reforço no policiamento que busca garantir a tranquilidade e segurança da população”, enfatizou a BM em uma nota.