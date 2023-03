Brigada Militar apreende três pistolas e 88 munições com trio de criminosos em Porto Alegre

publicidade

Três pistolas calibre nove milímetros com seis carregadores e 88 munições foram apreendidas pela Brigada Militar no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. A ação do 20º BPM ocorreu na madrugada deste sábado no loteamento Timbaúva. O flagrante resultou ainda na prisão de três criminosos.

Durante o patrulhamento, os policiais militares avistaram os indivíduos em atitude suspeita, sendo realizada a abordagem. Os acusados, de 18, 21 e 23 anos, já possuíam antecedentes criminais. Um telefone celular também foi recolhido com o trio.

Veja Também