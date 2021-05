Brigada Militar confirma morte de criminoso após confronto no bairro Tarumã, em Viamão

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta segunda-feira a morte de um dos criminosos que entraram em confronto com o efetivo da Força Tática do 18º BPM no bairro Tarumã, em Viamão. Cinco cúmplices acabaram presos em flagrante.

Houve a apreensão de uma espingarda calibre 12 e duas pistolas calibres 40 e 45, quatro revólveres calibres 38 e três carregadores sendo um estendido. Mais de 150 munições, dois telefones celulares, 35 pinos de cocaína, um total de 21,8 gramas de maconha e R$ 52,00 em dinheiro também foram recolhidos.

O confronto ocorreu no domingo passado, após os policiais militares receberem informações de que indivíduos estariam portando armas de fogo em via pública. Ao avistarem a chegada das viaturas da Força Tática do 18º BPM, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e houve o revide.

Durante o tiroteio, um dos bandidos foi atingido e não resistiu aos graves ferimentos. Os outros cinco cúmplices foram então presos.