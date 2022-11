Brigada Militar de Cachoeirinha salva bebê engasgada com leite

publicidade

Um caso que pode ocorrer com qualquer família, mas costuma apavorar pais, teve outro final feliz em Cachoeirinha, região metropolitana, na noite desta sexta-feira. Uma recém-nascida que estava engasgada foi salva por um soldado do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM). Por meio do 190, os policiais militares receberam ligação de um pai relatando que sua filha de um mês de idade estava com a garganta obstruída por leite, no bairro Vila Vista Alegre.

Rapidamente, o efetivo que trabalha junto ao telefone de emergência repassou os procedimentos a serem tomados e enviou a viatura para o endereço informado. Com a chegada da guarnição, o pai da bebê Alan Rogério de Borba entregou sua filha desacordada ao soldado Roberto Fagundes, que fez o salvamento. O militar realizou a técnica conhecida como manobra de Heimlich, que consiste em apoiar o bebê sobre o braço, com a cabeça mais abaixo do que o restante do corpo, e dar tapas com a mão no meio das costas da criança, entre os ombros.

Em poucos instantes, a recém-nascida recuperou os sinais vitais e seguiu para o hospital Padre Jeremias. A bebê já está bem e foi liberada. Em fevereiro deste ano, um caso semelhante também foi socorrido por policiais do 26º BPM com o mesmo desfecho.