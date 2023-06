Brigada Militar de Vale Real salva criança que estava engasgada

publicidade

Em Vale Real, a atuação da Brigada Militar (BM) foi crucial no salvamento de uma criança que estava engasgada. No início da madrugada deste domingo, a dona de casa Alessandra ligou para a emergência da BM (190) para solicitar ajuda para salvar um bebê com as vias respiratórias obstruídas. Uma guarnição foi rapidamente deslocada para a casa da família e dois soldados da brigada realizaram a manobra que salvou a vida da criança.

A mãe da bebê de dois meses prontamente recebeu a orientação de aguardar a chegada da equipe de soldados especializados nesse tipo de situação. Em pouco tempo, a guarnição composta pelos soldados Appel e Franções estava presente na residência da família, pronta para realizar a manobra de Heimlich. A habilidade e destreza dos policiais permitiram a rápida resolução do problema, garantindo a segurança e a vida do bebê.

Após o salvamento, a criança foi encaminhada ao hospital, onde recebeu os exames necessários. O médico responsável destacou que graças à prontidão e agilidade dos policiais militares, o bebê foi salvo com sucesso. A mãe, aliviada e grata pela intervenção imediata da guarnição, entrou em contato com o Batalhão para expressar seu agradecimento pelo atendimento exemplar prestado.