Brigada Militar divulga balanço operacional do mês de abril

Brigada Militar divulgou o balanço das suas ações operacionais no mês de abril. Durante o período, 9.115 prisões foram realizadas e 498 armas foram apreendidas no Estado.

Ao todo foram realizadas 18 mil barreiras, 563 mil pessoas e 298 mil veículos foram abordados em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul.

Entre as ações de aproximação com a comunidade, as equipes da BM visitaram 12.729 escolas, 4.388 propriedades rurais e 24 mil estabelecimentos comerciais. Um total de 2.876 bares e casas noturnas foram fiscalizados.