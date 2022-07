Brigada Militar do RS forma 68 novos tenentes

publicidade

A Brigada Militar conta mais 68 novos tenentes. A cerimônia de formatura ocorreu na manhã desta sexta-feira no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. A solenidade contou as presenças do secretário estadual da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, e do comandante-geral da BM, coronel Claudio dos Santos Feoli, entre outras autoridades e convidados.

O comandante-geral da BM, coronel Claudio dos Santos Feoli, foi o paraninfo. “Essa formatura, muito celebradas pela instituição e por toda a sociedade gaúcha, representa a entrega à população de mais 68 oficiais no posto de 1º tenente, os quais, junto aos novos 697 sargentos e novos 141 capitães, irão contribuir significativamente para a melhoria do atendimento aos cidadãos em todos os rincões do nosso Estado”, afirmou em seu discurso de saudação.

“Após vitórias pessoais e superação de desafios, vocês alcançam a condição de oficiais da Brigada Militar. A mera menção de nossa missão constitucional - preservação da ordem pública e exercício da polícia ostensiva, denota tamanha responsabilidade que recairá sobre vossos ombros, os quais carregam as estrelas de 1º tenente”, declarou.

Os novos oficiais concluíram o Curso Básico de Administração Policial Militar (CBAPM), que contou com uma carga-horária de mais de 500 horas de instrução, atividades e estágio. Trata-se da capacitação que habilita os primeiros-sargentos à promoção a tenentes.

As atividades de ensino ocorreram na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, em Santa Maria, e na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, reunindo atividades presenciais e em modalidade de ensino a distância. A supervisão foi do Departamento de Ensino da Brigada Militar.

Entre os 68 novos tenentes estão dez mulheres. Conforme a BM, os oficiais estão “prontos para assessorar o escalão superior da corporação na gestão otimizada dos recursos humanos e materiais, e devem apresentar-se nas unidades para onde foram designados nos próximos dias”.

