Brigada Militar e Polícia Civil apreendem munição e drogas em Candelária

Com o objetivo de combater crimes de tráfico de drogas e exploração sexual, a Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em Candelária, no Vale do Rio Pardo. A operação integrada denominada Sete Casas resultou na apreensão de drogas e munições.

Um mulher de 25 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ela foi detida em uma residência com 62 buchas de cocaína, equivalente a 26 gramas, e R$ 495,80 em dinheiro. Em outro local, os policiais localizaram enterrados quatro cartuchos de calibre .38 e sete cartuchos de calibre .380, além de um colete balístico com capa.