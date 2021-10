Brigada Militar encontra fuzil e pistola em veículo deixado estacionado em Sapucaia do Sul

publicidade

A Brigada Militar confirmou neste sábado a apreensão de um fuzil calibre 556 com 29 munições e de uma pistola calibre 9 milímetros com 34 munições em Sapucaia do Sul. As armas foram encontradas na sexta-feira pelo efetivo do 33ºBP em uma Hyundai Tucson, de cor preta, que havia sido deixado estacionado na rua Damázio, no bairro Carioca.

Os policiais militares recolheram ainda um colete balístico, um radiocomunicador sintonizado na frequência da faixa de comunicação da Brigada Militar, duas cartelas de isqueiros novos, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, um par de placas automotivas e embalagens de drogas, entre outros objetos. Houve a constatação também de que o veículo estava em ocorrência de furto. Ninguém foi preso.