Brigada Militar entrega doações para Campanha do Agasalho

Unidades da Brigada Militar entregaram, no final de semana, donativos para a Campanha do Agasalho no Rio Grande do Sul. Os efetivos do Comando de Polícia de Choque, 1º BPCHQ e 4º RPMon participaram da ação.

Em nota, a corporação destaca também que, "devido às fortes chuvas que recentemente atingiram o Estado, o efetivo reuniu-se para ajudar a quem mais precisa".



A BM também salienta que a campanha do agasalho segue. Para contribuir, todos os postos da Brigada estão recebendo doações.