Brigada Militar faz cerco para capturar criminosos em mata na ERS 452, em Caxias do Sul

A Brigada Militar realiza uma operação de buscas para capturar ao menos quatro criminosos em uma matagal, depois de confronto e acidente de trânsito ocorrido no final da madrugada dessa segunda-feira em Caxias do Sul, na Serra. O efetivo do 5º Batalhão de Polícia de Choque (5º BPChq) atua na região, juntamente com o 12º BPM e Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar (Bope), vindo de Porto Alegre.

Conforme a BM, um grupo de cinco suspeitos tentaram antes executar o caseiro, de 36 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e homicídio, no interior de uma chácara na BR 116, nas proximidades do Distrito de Vila Cristina, na zona rural do município. A vítima atingida no braço, ficou ferida. Duas armas de fogo foram apreendidas.

Na fuga em uma Chevrolet Captiva, de cor preta, os bandidos foram surpreendidos pela tropa do 4º BPCHq, que já estava em alerta. Os policiais militares foram recebidos com tiros e houve confronto.

O veículo, que tinha placas clonadas e havia sido roubado em dezembro do ano passado em Porto Alegre, acabou capotando às margens da ERS 452. Um dos criminosos teve óbito no local. Já os cúmplices refugiaram-se então nos matos, que foi cercado pela BM.