Brigada Militar fiscaliza quase 180 pontos de comércio no Litoral Norte

O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) divulgou, neste domingo, 21, as ações de policiamento para o cumprimento de suspensão geral das atividades, a partir das 22h de sábado, no comércio dos municípios do Litoral Norte, de acordo com decreto estadual. Durante as ações foram fiscalizados 179 estabelecimentos comerciais e abordadas 1.667 pessoas.

No centro de Tramandaí, Nova Tramandaí e balneário de Oásis do Sul, o 2º BPAT, em conjunto com a Guarda Municipal e fiscais da prefeitura, fiscalizaram 95 estabelecimentos que estavam abertos após as 22 horas, e abordaram 444 pessoas. Em Imbé, 18 estabelecimentos foram fiscalizados e 93 pessoas abordadas.

Já em Capão da Canoa, policiais militares, fiscais da prefeitura e policiais civis fiscalizaram 17 bares, restaurantes, pizzarias e similares, sendo abordadas 474 pessoas nesses locais. No município de Xangri-lá, uma guarnição da Brigada Militar com o apoio de fiscais da prefeitura fiscalizaram seis estabelecimentos com cerca de 56 pessoas no total. Em Arroio do Sal, a Brigada Militar e fiscais estiveram em 33 estabelecimentos, com cerca de 400 pessoas nesses locais

Em Torres, a BM com o apoio de agentes da Guarda Municipal e fiscais da prefeitura fiscalizaram 10 locais de comércio abertos após as 22h, com cerca de 200 pessoas. Após as orientações dos agentes de segurança, as pessoas se retiravam dos locais e os estabelecimentos eram fechados, mas alguns boletins de atendimento foram registrados pela Brigada Militar. Além da fiscalização, a BM patrulhou a beira-mar das praias, orientando pessoas a não se aglomerarem nos calçadões.

